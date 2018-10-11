مدير تعليم الطائف يقف على أكثر من ٣٠ مدرسة في جولته التفقدية لمكتب الخرمة

بدرية المالكي (صدى):

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على ما يزيد عن ٣٠ مدرسة ومبنى تعليمي وذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها لمكتب التعليم بالخرمة .

واطمأن اللهيبي خلال زياراته الميدانية والتي استمرت ليومين على سير العملية التعليمية والأداء التعليمي المقدم ومستويات الطلاب الدراسية، وشملت الجولة التفقدية ابتدائية الأريقط، وابتدائية الشرفية، وروضة الأطفال، وابتدائية ومتوسطة وثانوية الغريف للبنات، ومتوسطة الخرمة للبنين، ومتوسطة وثانوية الدغمية، وابتدائية الحجف للبنين، ومجمع الهجرة التعليمي، ومبنى الابتدائية الخامسة للبنات، والروضة الأولى، ونادي مدرسة الحي بابتدائية بن رشد، والابتدائية الرابعة، والمتوسطة الثانية للبنات، وثانوية الخرمة الليلية، وابتدائية ومتوسطة وثانوية الدغيمية للبنات، وابتدائية الوطاة وابتدائية وروضة أبو جميدة، ومجمع ظليم للبنات، ونادي مدرسة الحي بالثانوية الأولى للبنات، وابتدائية الفيصلية للبنين، ومجمع الهجرة التعليمي للبنين، ومتوسطة عرين العلم الأهلية، ومدرسة الخبراء للبنات، وكذلك مشروع مبنى مكتب التعليم بالخرمة،

بالإضافة إلى لقاء محافظ الخرمة مطلق السبيعي لبحث سبل التعاون بين الجانبين، كما التقى نهاية جولته بقادة المدارس لمناقشة العديد من الموضوعات التربوية والتعليمية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم .

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية الدور الكبير الذي يقدمه قادة المدارس لتعزيز وتحفيز زملائهم المعلمين مما ينعكس إيجابًا على أدائهم داخل حجرة الصف والارتقاء بمستويات الطلاب الدراسية ، وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم بالخرمة الدكتور عبدالعزيز الحجي وجميع منسوبي ومنسوبات المكتب على ما يقدمونه من جهود كبيرة للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ، ومثمنًا جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات على العطاءات المتميزة والدور التربوي والتعليمي الذي يقدمونه تجاه الطلبة متمنيًا لهم مزيدًا من الإبداع والتألق.