وزير الخدمة المدنية يستقبل رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية

محمد السعران(صدى):

استقبل معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان صباح اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد بن خضر خالد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك في مكتب معاليه بمقر الوزارة في مدينة الرياض وقد حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية السعودية للإدارة الصحية وسبل دعم توجهات الجمعية وذلك بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله وأدام عزها- وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني٢٠٢٠.

وفي ختام اللقاء تم تكريم معالي وزير الخدمة المدنية بدرعٍ تذكاري من قبل الجمعية السعودية للإدارة الصحية.