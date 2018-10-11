محكمة الحرث تطالب مستفيدي تعويضات حرم الحدود بمراجتها.. وتحدد الموعد

نايف السالم (صدى):

طالبت المحكمة العامة بمحافظة الحرث، جميع المواطنين الواقعة أملاكهم داخل الحرم الحدودي بالمحافظة، بمراجعتها الأسبوع القادم، وذلك لتسليم ما لديهم من وثائق تمهيداً لصرف استحقاقهم عن أملاكهم المنزوعة لصالح أملاك الدولة.

وأوضحت المحكمة أن الوثائق المطلوب تسليمها، هي: صك التملك الأساس وصورة منه، وصورة من الهوية الوطنية، بجانب ملف شفاف لحفظ الوثائق.

وبيّنت المحكمة في بيان بها، أنه فيما يتعلق بالأملاك المسجلة لصالح الورثة، فيتطلب على الوكيل إحضار ما يفيد توكّله عن كافة الورثة المذكورين بصك الحصر، وصور من الوكالات وصك الحصر، و صك الولاية في حال وجود ورثة قاصرين عن سن الرشد، وأن تتضمن الوكالات حق التنازل لصالح أملاك الدولة بجانب استلام الشيك.

كما طالبت المحكمة، عموم المراجعين بالالتزام بتسليم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد لهم طوال الأسبوع القادم وإيداعها لدى الموظف المختص.