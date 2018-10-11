النيابة العامة توضح عقوبة الموظف إذا تأخر في الإخبار عن الجرائم
أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، عقوبة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها وأهمل أو تأخر في الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، نتيجة لتوصية أو وساطة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يعد ذلك من جرائم الرشوة، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
منتاز….
ليت يكون فيه تعميم يوأع عليه كل موظف مسؤول
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32647 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35524 ] نشر منذ 53 دقيقة
تمام🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32647 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 27 دقيقة
Ok