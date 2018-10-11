  • الخميس 11

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة العامة توضح عقوبة الموظف إذا تأخر في الإخبار عن الجرائم

النيابة العامة توضح عقوبة الموظف إذا تأخر في الإخبار عن الجرائم

النيابة العامة توضح عقوبة الموظف إذا تأخر في الإخبار عن الجرائم
عادل الحربي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، عقوبة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها وأهمل أو تأخر في الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، نتيجة لتوصية أو وساطة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يعد ذلك من جرائم الرشوة، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال.


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين

منتاز….
ليت يكون فيه تعميم يوأع عليه كل موظف مسؤول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *