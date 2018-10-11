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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

9 إصابات في حادث تصادم بخط الساحل

9 إصابات في حادث تصادم بخط الساحل
حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ١٥ : ٣من فجر اليوم الخميس بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل محطة خمسة نجوم وبه عدد من المصابين وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعا فيه بقيادة القائد الميداني نواف السالمي وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٩ مصابين تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والبسيطة تم
تقديم العناية الإسعافيه لهم ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي


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