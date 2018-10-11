سفير المملكة باندونيسيا : اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية هي إحدى ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين

علي القحطاني (صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا السفير الدكتور اسامة بن محمد الشعيبي ان توقيع اتفاقية اعادة استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية الى المملكة هي احدى ثمار نجاح الزيارة الميمونة لخادم الحرمبن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله في مطلع عام 2017

واضاف الشعيبي حملت تلك الزيارة الخير الكثير للشعبين السعودي والإندونيسي من خلال الاتفاقيات المتعددة التي جرى توقيعها خلال تلك الزيارة ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا نشاهد ونلمس الخير الذي نتج عن تلك الزيارة والاتفاقيات التي وقعت

وبين الشعيبي ان هذه الاتفاقية سوف تنعش الاقتصاد في البلدين الشقيقين وتفتح أبواب خير للاسر الاندونيسية باكملها

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا قد شهد مراسم توقيع اتفاقية اعادة العمالة الاندونيسية بيبن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي احمد الراجحي ونظيرة وزير القوى العاملة والهجرة الاندونيسي محمد حنيف ذاكري

بعد ظهر الخميس