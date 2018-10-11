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وظائف شاغرة على بند الأجور في تعليم الشرقية

وظائف شاغرة على بند الأجور في تعليم الشرقية
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، 13 وظيفة شاغرة على بند الأجور بسمى “ عامل – سائق ” على المرتبة (أ)، وذلك للعمل في المدن التالية: (الدمام، الخبر، بقيق، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، النعيرية، الخفجي، العديد، قرية العليا).

وقالت الإدارة إن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1440/2/3هـ وحتى تاريخ 1440/2/11هـ، من خلال بوابة تعليم الشرقية: https://edu.moe.gov.sa/Sharqia/Pages/default.aspx

لمعرفة التفاصيل : https://edueast.wufoo.com/forms/z6x42gk13vz82n/


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