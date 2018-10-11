لاعب برشلونة يكسر أنف مطرب ويتحرش بزوجته

ماجد محمد(صدى):

قام صانع اللعب أردا توران، المعار من برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير التركي، بكسر أنف مطرب تركي شهير يوم الأربعاء بعدما تحرش بزوجة الأخير في أحد المطاعم.

واندلعت المشاجرة بعد أن تغزل توران بزوجة بيركاي. وأثارت تعليقات توران حفيظة بيركاي الذي نهض من مكانه وألقى اللوم عليه قبل أن يندلع الشجار بينهما بحسب قناة العربية.

وانتهى الشجار بضربة قوية من توران في وجه بيركاي الذي تعرض لكسر في الأنف وتم نقله إلى المستشفى.

ويأتي ذلك بعد خمسة أشهر من فرض الاتحاد التركي لكرة القدم، عقوبات قاسية على أردا توران على خلفية قيامه بدفع الحكم المساعد خلال إحدى مباريات الفريق ببطولة الدوري التركي