بالصور.. امرأة تصاب بسرطان نادر يشوه وجهها

طوكيو(صدى):

أصيبت امرأة صينية تدعى ” لي هونغ فانغ ” تبلغ 46 عام، بنوع نادر من السرطان أدى لنمو 7 أورام في وجهه، مما عمل على تغيير ملامحها وجعلها تشبه شخصية رسوم متحركة.

ولم يعد بإمكانها تحمل تكلفة العلاج التي تصل إلى 80 ألف يورو، لوفاة زوجها بالتزامن مع اكتشاف إصابتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور ما أحدث موجه من التعاطف معها، وقررت حكومة بلدها تحمل كامل تكاليف علاجها، بالإضافة إلى تلك التي تترتب على العمليات الجراحية التي ستخضع لها لاستئصال الأورام.

وأوضحت ” لي هونغ فانغ ” ، أن أكثر ما كان يؤلم لي هي نظرة الآخرين الساخرة إليها، إذ أطلق عليها الكثيرون صفة ” المسخ ” .

ومن جانب أخر لم يستبعد ” الأطباء ” الحاجة للجوء إلى الجراحات التجميلية من أجل مساعدة لي على استعادة شكلها الطبيعي وابتسامتها.