بالصور.. امرأة تصاب بسرطان نادر يشوه وجهها
أصيبت امرأة صينية تدعى ” لي هونغ فانغ ” تبلغ 46 عام، بنوع نادر من السرطان أدى لنمو 7 أورام في وجهه، مما عمل على تغيير ملامحها وجعلها تشبه شخصية رسوم متحركة.
ولم يعد بإمكانها تحمل تكلفة العلاج التي تصل إلى 80 ألف يورو، لوفاة زوجها بالتزامن مع اكتشاف إصابتها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور ما أحدث موجه من التعاطف معها، وقررت حكومة بلدها تحمل كامل تكاليف علاجها، بالإضافة إلى تلك التي تترتب على العمليات الجراحية التي ستخضع لها لاستئصال الأورام.
وأوضحت ” لي هونغ فانغ ” ، أن أكثر ما كان يؤلم لي هي نظرة الآخرين الساخرة إليها، إذ أطلق عليها الكثيرون صفة ” المسخ ” .
ومن جانب أخر لم يستبعد ” الأطباء ” الحاجة للجوء إلى الجراحات التجميلية من أجل مساعدة لي على استعادة شكلها الطبيعي وابتسامتها.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اشف كل مريض وانعم عليه بالأسلام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
,, لعل الله اراد بها خيرا ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32647 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفي كل مريض
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3091 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم