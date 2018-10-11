ذبح فتاة على يد حبيبها بعد تجاهل الشرطة المستمر لها

لندن(صدى):

انتهت حياة فتاة بريطانية، بشكل مأساوي بعد أن ذبحها حبيبها السابق وطعنها عدة طعنات بجسدها، رغم بلاغات والدتها المستمرة للشرطة التي تجاهلتها لم تبدي اهتمام.

وكان تريمان ديلون، قد هدّد أليس روغليز، مراراً بأنه سيقتلها، ما دفع أمها إلى إبلاغ الشرطة مرتين عن هذه التهديدات، بما في ذلك مكالمة واحدة قبل وفاتها بخمسة أيام فقط، ولكنها شعرت بعدم الاهتمام والتجاهل.

وتقول الأم، إنها نصحب ابنتها بأن تتجاهل هي الأخري هذه التهديدات قائلة : ” إن الشرطة لا تعتقد أن الأمر خطير، عليك فقط أن تتجاهليه، وسيختفي في النهاية ” .

ولكن يبدو أن الأمر كان خطيراً لدرجة كان لابد من التعامل معه، فبعد ليلتين من هذه النصيحة السيئة، تسلل حبيبها السابق عبر نافذة شقتها وقطع رقبتها بسكين مطبخ قبل أن يطعنها ست طعنات.