أمل العنبري : عمليات التجميل جعلتني مزيفة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة أمل العنبري، عن خضوعها لعدة جلسات من أجل إزالة آثار عمليات التجميل والفيلر من وجهها منذ نهاية شهر رمضان المنصرم.

وقالت “العنبري” خلال لقائها في برنامج “ع السيف” المذاع على إحدى المحطات الخليجية: هذه أول مرة أصرح، أنا من شهر رمضان للحين كنت أخد كورسات عشان أشيل كل الفيلر من وجهي، وأنا قررت أتخلص من كل ما ليس له علاقة بالطبيعة، حتى أنني لم أعد أضيف الخصلات إلى شعري.

وأكدت “العنبري” أن عمليات التجميل جعلتها تضيع في زمرة الناس المزيفة، معبرة عن انزعاجها الشديد من شكلها في التلفزيون، بسبب وجود “تضاريس وأشياء ما لها داعي”، على حد قولها.

وأضافت : أنا متصالحة مع ذاتي، وصرلي 3 شهور أشيل كل شيء ما له علاقة فيني حتى أكون نفسي مهما كلفني الأمر، وأنا صراحة خربت شكلي من كثرة الحقن في وجهي، ولكن كنت مضطرة لأن كل وظيفة لها ستايل خاص.