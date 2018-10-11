بالفيديو والصور إحتفت مدرسة معن بن الإبتدائية بالرياض بذكرى يوم المعلم العالمي

عيسى الجديبا (صدى):

احتفلت مدرسة معن بن عدي الإبتدائية بالرياض بذكرى يوم المعلم العالمي

بتقديم عدد من الهدايا والورود وشهادات الشكر والتقدير لمعلميها محتفلة بهم وسط ترحيب أبنائهم الطلاب وإعجابهم .

وقد أكد قائد المدرسة الأستاذ / علي بن محمد الكعبي بأن المعلم هو الأساس الراسخ الذي تنهض به الوطن وباني مستقبلها وذلك من خلال دوره في تقديم رسالته النبيلة لأجيال المستقبل وما يقدمه لصناع الحاضر

ويحق لنا اليوم نحتفل به أمام طلابه وبكل تأكيد يشعرون بالفخر والإعتزاز وهم يشاهدون مربي الأجيال يعتلي منصات المجد والفخر في ذكرى يومه العالمي فهنيئآ لكل معلم .