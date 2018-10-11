دراسة تكشف عن نوع السيارات الذي يحافظ على قيمته بعد استعمال طويل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة حديثة خاصة بالسيارات ، انه تخسر السيارات بالمتوسط نصف قيمتها خلال خمسة أعوام، ولكن ليست جميع الفئات متساوية في هذه النقطة.

وكشفت الدراسة ، أن نسب فقدان القيمة خلال خمسة أعوام تتراوح بين 27.3% و71.7%، وهو مجال واسع يشير إلى فوارق عميقة بين الفئات المختلفة، وقد يكون ذلك مهماً قبل اتخاذك لقرار شراء سيارة جديدة.

سيارات الـ SUV والبيك أب تتفوق في هذا المجال تحديداً، خاصة جيب رانجلر ورانجلر Unlimited، واللتان خسرتا 27.3% فقط من قيمتهم خلال خمسة أعوام، لتتبعهم تويوتا تاكوما بمعدل فقدان 29.5%، ثم تندرا بـ 37.1%، ونيسان فرونتير بـ 37.8%، ثم تويوتا فور رنر عند 38.1%، شيفروليه سيلفرادو بـ 39.7%، جمس سييرا 1500 بـ 39.9%، سوبارو إمبريزا بـ 42.3%، ورام 1500 بـ 42.7%، مع ملاحظة أن إمبريزا هي سيارة الركاب الوجيدة التي صعدت ضمن العشرة الأفضل في الدراسة.

في الجهة العكسية تماماً نرى السيارات الكهربائية والسيدان الفاخرة، والتي فقدت معظم قيمتها خلال أعوام، مثل شيفروليه فولت بمعدل فقدان 71.2%، وبي إم دبليو الفئة السابعة بـ 71.1%، ومرسيدس بنز S-Class بـ 69.9%، وفورد فيوجن بـ 69.4%، وبي إم دبليو الفئة السادسة بـ 68.3، والفئة الخامسة بـ 67.3%، ومرسيدس E-Class بـ 67.2%.