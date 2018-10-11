الزايدي تدشن ورشة الاستثمار الأمثل للخدمات وتقنيات الحاسب والإنترنت بالمدارس

بدرية المالكي -(صدى):

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعلمية (بنات) مها بنت طاهر الزايدي اليوم الخميس بمبنى الإدارات النسائية ورشة العمل الأولى التي تنظمها إدارة تقنية المعلومات والحاسب الآلي تحت عنوان (الاستثمار الأمثل للخدمات وتقنيات الحاسب الآلي والإنترنت بالمدارس) ، بمشاركة عددٍ من المختصات بالمدارس والإدارة.

تهدف الورشة إلى وضع آليات عمل ومقترحات تضمن تفعيل خدمات تقنية المعلومات بالمدارس؛ من تجهيزات مادية كأجهزة ومعامل ومعامل الحاسب، وأجهزة الاتصال بالإنترنت ومشروع الربط الشبكي ، كما تهدف إلى إيجاد طرق تدعم تبصير مستخدمي الأنظمة الإلكترونية بأهمية تفعيلها والإفادة من كافة خدماتها تحقيقًا للحكومة الإلكترونية وفق تطلعات ورؤية المملكة العربية السعودية (2030) .

من جانبها أشادت مساعدة المدير العام على ماتقدمه إدارة تقنية المعلومات من خدمات ودعم فني للمدارس، مؤكدة على المشاركات أهمية المشاركة الفاعلة في الورش ؛ لضمان أفضل النتائج.