مكتب جنوب الطائف يقيم برنامج الأهداف وربطها بمعايير النجاح

بدرية المالكي -(صدى):

تحت رعاية مديرة مكتب تعليم جنوب الطائف هيا الثبيتي وبحضور رئيستي الشؤون التعليمية والمدرسية نفذت قائدة ابتدائية كلاخ المدربة عفاف العتيبي يوم أمس الأربعاء جلستي الوحدة التدريبية الأولى من البرنامج التدريبي( الأهداف وربطها بمعايير النجاح )، والذي استهدف قائدات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ لتبصيرهن بكيفية تقييم ربط أهداف المناهج الدراسية بمعايير النجاح.

يعد هذا البرنامج- الذي استمر يومين- ضمن سلسلة البرامج الحيوية في نقل الأثر النوعي المستقى من برنامج ( خبرات ) و التي ركزت عليها خطة المكتب التشغيلية للعام المالي الحالي، بما يتواءم وتطلعات مشروع التحول الوطني ٢٠٢٠ .