” الصحة ” توضح الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الأسباب الأكثر شيوعا لفقدان البصر، ومنها الضمور البعقي المرتبط بالتقدم في العمر.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : أكثر الحالات شيوعا لفقدان البصر هي: الضمور البعقي المرتبط بالتقدم في العمر، والأمراض المؤدية لعمى الأطفال وارتفاع ضغط العين المعروف بالجلوكوما وعتامة عدسة العين وهي الحالة المسماة (الساد)، واعتلال الشبكية السكري، والعيوب الانكسارية غير المصححة.

وأضافت الوزارة أن أسباب الوقاية من العمى فتتمثل في إجراء الفحص الدوري للعين، وحمايتها من الاصابات، والتتحكم في الأمراض التي يمكن أن تسبب العمى مثل السكري والجلوكوما، فضلا عن الوقاية من الأمراض المعدية، ومراجعة طبيب العيون فورا عند ملاحظة أي تغيير بالنظر.