” قطاع ينبع الصحي ” يعلن موعد بدء اعتماء البصمة لمنسوبيه

نايف السالم(صدى):

يبدأ القطاع الصحي بمحافظة ينبع، في اعتماد البصمة في إثبات حضور وتواجد جميع منسوبي القطاع والمرافق الصحية التابعة له، يوم الأحد القادم.

وصرّح مدير إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبدالرحمن الميلبي، بأن القرار يأتي في إطار حرص وزارة الصمة على تقديم أرقى الخدمات الصحية لجميع المراجعين وفي جميع المواقع التابعة للقطاع.

وأكد على كفاءة ودقة النظام المتمير بأنه يواكب تطلعات ” الصحة ” تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 في جانب التعاملات الإلكترونية.

كما أكد أن هذا النظام يتيح للإدارة المعنية بالمتابعة في القطاع بالحصول على تقارير إلكترونية في وقت قياسي.

يذكر أن هذا النظام كان قد حقّق نجاحًا كبيراً في القطاعات التي تم تطبيقه فيها، ومن المقرر أن يطبق في قطاعات أخرى الفترة القادمة.