الأرصاد: تنبيه متقدم بسقوط الأمطار والسيول في مكة المكرمة والمدينة المنورة

مكة المكرمة(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدم لمواطنين بمنطقتي ” المدينة المنورة ” وتشمل ” العيص، المربع، القراصة، والأجزاء المجاورة لها ” ، و ” مكة المكرمة ” وتتضمن ” مكة المكرمة، الجموم، الجعرانة، هدى الشام، الكامل، والأجراء المجاورة لها “.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن ذلك لاستمرار سقوط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بزخات من البرد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، والتي قد تؤدي لجريان السيول.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى أن حالة الطقس تبدأ في التغير من الساعة 16:35 وستنتهي في الساعة 20:00 من مساء اليوم الخميس.