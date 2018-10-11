إصابة 6أشخاص إثر حادث تصادم على طريق الطائف – الباحة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، بلاغًا عن وجود حادث تصادم أدى إلى احتجاز الحالات، وذلك على طريق الطائف – الباحة، تحديداً تقاطع بني سعد جنوبًا.

وقال الهلال الأحمر إنه تم مباشرة الحادث حيث وُجد بالموقع 6 حالات، 4 منها لنساء، وحالتان لرجلين، مما دعا إلى التعامل مع الحالات جميعها والتي قدرت إصاباتهم بالمتوسطة، ونقلوا على إثرها إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

في حين باشرت في نفس الوقت حادثاً آخر بالقرب من الموقع الذي شهد الحادث الأول، لمركبتين آخرتين ولكن تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات.