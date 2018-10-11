بالفيديو.. لص يسقط ميتًا أثناء قيامه بعملية سرقة
وثّقت كاميرات المراقبة، لحظة وفاة لص داخل صالون حلاقة كان يقوم بسرقته، في أحد أحياء القاهرة.
وأضهر مقطع الفيديو، اللص وهو يرتدي زي يشبه زي عمال المحل، ويقوم بفتح الباب بواسطة ” مفك “، ومن ثم سرق مبلغ 15 ألف جنيه من خزينة المحل، وعند خروجه سقط ميتاً على الأرض.
وأوضحت الجهات الأمنية، أن اللص يقيم بحي المطرية بالقاهرة، وهو عاطل عن العمل، ومطلوب لتنفيذ عدة أحكام قضائية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم امنحني حسن الخاتمه وحسن المآب ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم امنحني حسن الخاتمه وحسن المآب ,, آمين ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اسألك بوجهك الكريم حسن الخاتمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35524 ] نشر منذ 46 دقيقة
مامداه حتى يتهنى بجنيهه واحد
سبحان الله
عاش حرامي ومات حرامي🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32647 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يحسن خواتيمنا. ولا يبلانا