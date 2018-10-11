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بالفيديو.. لص يسقط ميتًا أثناء قيامه بعملية سرقة

بالفيديو.. لص يسقط ميتًا أثناء قيامه بعملية سرقة
علي القحطاني (صدى):

وثّقت كاميرات المراقبة، لحظة وفاة لص داخل صالون حلاقة كان يقوم بسرقته، في أحد أحياء القاهرة.

وأضهر مقطع الفيديو، اللص وهو يرتدي زي يشبه زي عمال المحل، ويقوم بفتح الباب بواسطة ” مفك “، ومن ثم سرق مبلغ 15 ألف جنيه من خزينة المحل، وعند خروجه سقط ميتاً على الأرض.

وأوضحت الجهات الأمنية، أن اللص يقيم بحي المطرية بالقاهرة، وهو عاطل عن العمل، ومطلوب لتنفيذ عدة أحكام قضائية.

 


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اللهم امنحني حسن الخاتمه وحسن المآب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اللهم امنحني حسن الخاتمه وحسن المآب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اسألك بوجهك الكريم حسن الخاتمه

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