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الزعاق : غدًا الجمعة أول الوسم وهو الموسم الألطف في السنة بالمملكة

الزعاق : غدًا الجمعة أول الوسم وهو الموسم الألطف في السنة بالمملكة
عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتو، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الخميس آخر سهيل وغدًا الجمعة أول الوسم

وقال الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الوسم هو الموسم الألطف في السنة على الإطلاق في المملكة و الخليج فنسائمه منعشةٌ وأمطاره منبتةٌ لكل شيء

وأضاف : وسنعيشهُ واقعياً لمدة شهرين ونصف تقريبا أما حسابياً ف 52 يوماً والموسم القادم مازال مبشراً بالخير (والله يرحمنا برحمته)سبحانه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يجيب الخير

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