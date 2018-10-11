الزعاق : غدًا الجمعة أول الوسم وهو الموسم الألطف في السنة بالمملكة
أكد الدكتو، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الخميس آخر سهيل وغدًا الجمعة أول الوسم
وقال الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الوسم هو الموسم الألطف في السنة على الإطلاق في المملكة و الخليج فنسائمه منعشةٌ وأمطاره منبتةٌ لكل شيء
وأضاف : وسنعيشهُ واقعياً لمدة شهرين ونصف تقريبا أما حسابياً ف 52 يوماً والموسم القادم مازال مبشراً بالخير (والله يرحمنا برحمته)سبحانه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يجيب الخير