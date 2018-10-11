الزعاق : غدًا الجمعة أول الوسم وهو الموسم الألطف في السنة بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتو، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الخميس آخر سهيل وغدًا الجمعة أول الوسم

وقال الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الوسم هو الموسم الألطف في السنة على الإطلاق في المملكة و الخليج فنسائمه منعشةٌ وأمطاره منبتةٌ لكل شيء

وأضاف : وسنعيشهُ واقعياً لمدة شهرين ونصف تقريبا أما حسابياً ف 52 يوماً والموسم القادم مازال مبشراً بالخير (والله يرحمنا برحمته)سبحانه.