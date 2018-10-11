الجوازات: فترة التمديد لا تتجاوز 180 يوم باستثناء اليمنيين والسوريين

حمود العنزي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، مع استفسار مواطن يدعى ” محمد سليتي ” قال فيه : ” السلام عليكم. جات الوالدة التأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر، كم أقدر أجدد لها؟ ماهي أقصى مدة يمكن تبقاها بالسعودية؟ و شكرًا ” .

وأجابت ” الجوازات ” على استفسار المواطن بالرد الأتي: ” أهلًا بك، التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن 180 يوم، ويمكن التمديد بشكل إستثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك، نسعد بتواصلكم ” .