الجوازات: فترة التمديد لا تتجاوز 180 يوم باستثناء اليمنيين والسوريين
تفاعل الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، مع استفسار مواطن يدعى ” محمد سليتي ” قال فيه : ” السلام عليكم. جات الوالدة التأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر، كم أقدر أجدد لها؟ ماهي أقصى مدة يمكن تبقاها بالسعودية؟ و شكرًا ” .
وأجابت ” الجوازات ” على استفسار المواطن بالرد الأتي: ” أهلًا بك، التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن 180 يوم، ويمكن التمديد بشكل إستثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك، نسعد بتواصلكم ” .
ررر[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 ساعات
عاد اليمنيين والسوريين اخس عمالة .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 3 ساعات
ما سرق وافسد البلد أحد اكثر من السوريين واللي شغال بالسوق يعرف هذا …. ياليت يتم طردهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35524 ] نشر منذ 57 دقيقة
مراعاة للظروف التي تمر بها بلدانهم
لازم نساعدهم.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 39 دقيقة
يا قماعه زمان رحت لسوريا سياحه وبالتحديد دمشق والتي يفترض انها اغنى المدن لكونها العاصمه…والله رأيت فيهم فقر لا يعلمه إلا الله وأحسن موظف راتبه ما يعادل 500 ريال… والكارثه إن السوري اذا دخل البلد يستحيل يقبل وظيفة ..بل يعمل لحسابه وبالتستر وهذه جريمه بحد ذاتها ..اذا كان لابد من ابقاءهم بالبلد كلاجئين فياليت منعهم من العمل حتى لا يشاطروا المواطن رزقه والذي هو احق به..وياليت تشدد الرقابه على أمواهم وتحويلاتهم فهم خطر كامن