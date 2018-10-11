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حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة .

كما توقعت تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، القصيم وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية للمملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55822 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله ,,

,, ربنا يريد بنا خير ,,

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