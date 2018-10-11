حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة .

كما توقعت تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق المدينة المنورة ، حائل ، القصيم وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية للمملكة.