بالفيديو.. دمار هائل ورياح عاتية بفلوريدا من جراء إعصار مايكل

واشنطن(صدى):

أحدث الإعصار مايكل، الذي ضرب فلوريدا اليوم الأربعاء، دماراً هائلاً، مع توقع بحدوث مد بحري ” قاتل ” .

وكان الإعصار مصحوباً برياح عاتية سرعتها بلغت 250 كيلوم متر في الساعة، ما تسبب في حدوث هذا الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية بالولاية.

ويتوقع الخبراء، أن يحدث المد البحري مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 3.6 أمتار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن حالة الطوارئ في الولاية، تأهبًا لـ الإعصار الأعنف منذ نحو قرن، وفقاً لوصفه.