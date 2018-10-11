القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 بالإمارات

سعيد العجل(صدى):

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 ) في دروته ٢٨ والذي سيقام بقاعدة الظفرة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 صفر إلى 7 ربيع الاول 1440 هـ بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

كما يشارك في التمرين إلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الإماراتية عدد من الدول الشقيقة والصديقة المتقدمة في مجال العمليات الجوية .

ويعد هذا التمرين من التمارين المشتركة المهمة التي تشارك فيها القوات الجوية مع القوات الجوية الأخرى للرفع من الجاهزية وتعزيز العمليات الجوية ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات مع القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة .