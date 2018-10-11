صحة الرياض تقيم مؤتمرالمستجدات في تحسين خدمات حديثي الولادة بالمستشفيات

محمد السعران(صدى):

نظمت ادارة التمريض في صحة الرياض ممثله في قسم التدريب والتعليم مؤتمر لأخر المستجدات في تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة ،

واستهدف المؤتمر الذي اقيم في قاعة مكارم بفندق الماريوت بالتعاون مع برنامج تحسين خدمات حديثي الولادة في وزارة الصحة حضور اكثر من 187 ممرضة من مستشفيات داخل وخارج الرياض من الكوادر العامله في اقسام العناية المركزة لحديثي الولادة من قابلات وممرضات ممن يهتمون بالاطفال الأصحاء حديثي الولادة ،

واشتمل المؤتمر الذي استمر يوم واحد مشاركة نخبة من المحاضرين والمحاضرات مابين أطباء وتمريض حيث قدمو محاضرات استهدفت التمريض فيما يتعلق بالعناية بحديثي الولادة

وتم خلال المؤتمر تكريم 21 ممرضه من العاملات في العناية المركزه لحديثي الولاده في المستشفيات داخل وخارج الرياض نظير جهودهم وتميزهم في أداء عملهم ،

فيما اعتمدت الدورة من قبل هيئة التخصصات الصحية بساعات تعليم مستمر .