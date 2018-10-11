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توعوية شبابية عن المخدرات في جدد نشاطك بالواجهة البحرية بجدة

توعوية شبابية عن المخدرات في جدد نشاطك بالواجهة البحرية بجدة
محمد السعران(صدى):

شاركت مديريه مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة فعاليات ( جدد نشاطك ) والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بالواجهة البحرية بجدة ولمدة ثلاث أيام .

وقد دشن البرنامج مدير عام الهيئات الشبابية للهيئة العامة للرياضة الاستاذ / طلال الحربي وذلك مساء يوم الخميس الموافق 1440 / 01 / 42 هـ واطلع على جناح مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة .

وتخلل ذلك شرح لأنواع المخدرات ومخاطرها والعلامات الدالة على التعاطي وطرق العلاج منها .

وعملت مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة و الهيئة العامة للرياضة على هذه الفعالية التي استهدفت الشباب بشكل كبير لانهم الشريحة الأولى المستهدفة من هذه الافة الخطيرة ؛ مستخدمين في التوعوية وسائل جذب مثل العاب البولينج والشطرنج والكرة الشاطئية ومسرح للعروض .

 

 

 


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