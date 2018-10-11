مدير برشلونة: فيدال تعامل بعدم احترام مع زملائه

نواف السالم(صدى):

أكد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، على أن لاعبه التشيلي ارتورو فيدال، تعامل بعدم احترام مع زملائه.

وقال بيب سيغورا مدير عام النادي : ليس لديه الكياسة التي ينبغي على اللاعبين المحترفين التحلي بها إزاء زملائهم ومدربيهم.

وأضاف: في نادٍ كبير مثل برشلونة، وفي وجود العديد من اللاعبين المحترفين، فيدال يدرك أنه ارتكب خطأ، أنه انتقص من احترامه لزملائه، لكني متأكد من أنه سيصحح موقفه.

ويذكر أن فيدال نشر عبر حسابه على تطبيق ” إنستجرام ” للتواصل الاجتماعي صورة وجه غاضب بعد مشاركته في ثلاث دقائق فقط من المباراة أمام توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.