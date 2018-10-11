نشر : منذ 4 ساعات 3٬580 1 اخبار رياضية بأمر ” جيسوس ” .. عقوبة مالية تلاحق لاعبي الهلال نواف السالم(صدى): استحدث المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس ومدرب نادي الهلال عقوبة قيمتها 500 ريال عن كل كيلوجرام زائد في جسم اللاعب. وبحسب المعلومات الواردة فإنه يتم قياس الوزن يوميا. الوسوم:الهلال
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 49 دقيقة
قرار ممتاز
المعيوف ماشاءالله عليه من كثر ما يسمن
طلع له لية 🐑عن شطيتين😂😂😂😂😂
ياليت تزيد العقوبات حتى على المستوى والاستهتار
في المباريات التميلح الزايد وحركات الكعوب والانانية