بأمر ” جيسوس ” .. عقوبة مالية تلاحق لاعبي الهلال

نواف السالم(صدى):

استحدث المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس ومدرب نادي الهلال عقوبة قيمتها 500 ريال عن كل كيلوجرام زائد في جسم اللاعب.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه يتم قياس الوزن يوميا.