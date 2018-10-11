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بأمر ” جيسوس ” .. عقوبة مالية تلاحق لاعبي الهلال

بأمر ” جيسوس ” .. عقوبة مالية تلاحق لاعبي الهلال
نواف السالم(صدى):

استحدث المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس ومدرب نادي الهلال عقوبة قيمتها 500 ريال عن كل كيلوجرام زائد في جسم اللاعب.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه يتم قياس الوزن يوميا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 49 دقيقة

قرار ممتاز
المعيوف ماشاءالله عليه من كثر ما يسمن
طلع له لية 🐑عن شطيتين😂😂😂😂😂
ياليت تزيد العقوبات حتى على المستوى والاستهتار
في المباريات التميلح الزايد وحركات الكعوب والانانية

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