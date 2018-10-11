” فلكية جدة ” : رصد وقوع هلال شهر صفر قرب كوكب المشترى الليلة

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن رصد وقوع هلال شهر صفر قرب كوكب المشتري بسماء السعودية والمنطقة العربية؛ وذلك بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل بـ ” العين المجردة ” .

وعن ذلك، أوضح ” أبو زاهرة ” ، أنه يمكن ملاحظة أن كوكب المشتري أصبح منخفضًا نحو الأفق الغربي مقارنة بالأشهر الماضية، ويستمر في الانخفاض يومًا بعد يوم نحو نقطة غروب الشمس، وبحلول نوفمبر يغادر سماء المساء إلى سماء الفجر .

وعن ظهور كوكب المشترى، قال ” أبو زاهرة ” : ” يظهر كوكب المشتري للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية براقة ومن خلال منظار، يُفضل أن يكون مثبت على قاعدة، ويمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة التي تُسمى أقمار غاليلو، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية التفاصيل الرئيسية لأحزمة غيوم الكوكب ” .