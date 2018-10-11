أمنية شهيد تتحقق في جامعة جازان

تركي السالم(صدى):

حقق مدير جامعة جازان، أ.د مرعي بن حسين القحطاني أمنية الشهيد عبدالله بن قاسم الجابري وقرر رسميا نقل ابنة الشهيد ” نورة ” من الكلية الجامعية بفرسان إلى الكلية الجامعية بالعارضة ” قسم الترجمة “.

وكان الشهيد الجابري قد عبر عن رغبته في نقل ابنته الكبرى إلا أن عدم قدرته على تحقيق ذلك أدى إلى انقطاعها عن الدراسة نظرا لظروفه الاستثنائية ومشاركته في مهام حماية الشريط الحدودي مع المرابطين في الجنوب.

وأكد مدير جامعة جازان أنه تم إعادة قيد ابنة الشهيد واعتماد قرار نقلها بداية من الفصل الدراسي الثاني، وفاء للشهيد وتضحيته في سبيل الوطن.