بالصور.. مركز جنوب جدة يكرم 53 حافظا لكتاب الله

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة كرم مركز إشراف الجنوب 53 حافظاً لكتاب الله وذلك في الحفل الختامي لأنشطة وبرامج مركز الجنوب 1439هـ.

الحفل الذي بدأ بتلاوة من كتاب الله تلاها الطالب سالم معافا – من ذوي الاحتياجات الخاصة – وجه فيه مدير مركز الجنوب الأستاذ محمد الحدادي كلمة أشاد فيها بحفظة القرآن وبدور معلمي الحلقات والذي أثمر تخريج هذا العدد الكبير من الحفاظ حيث ترتفع إنتاجية المركز بفضل الله ثم بالتكاتف بين المركز وإدارة الحلقات عاماً بعد عام ، فيما شكر جمعية خيركم وجميع داعمي المركز على ما يبذلونه من جهود مباركة سائلاً المولى أن يتقبلهم وينالوا الخيرية .

وفور انتهاء كلمته انطلقت زفة الحفاظ مع نشيد فرحة إنجاز ، تلا ذلك أوبريت بعنوان ( حصانة فكر) والذي يحث الشباب على منهج الوسطية والاعتدال الذي نصت عليه شريعتنا السمحاء.

وبعد أن شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات المركز خلال العام الماضي ، كرم مدير عام خيركم الدكتور ضيف الحقوي الداعم والراعي لبرنامج تاج الوقار الأستاذ خالد بن عبدالله عبادي ، كما جرى تكريم حفظة القرآن ومعلمي الحلقات المتميزين بالمركز.

يذكر أن الحفل الجنوب القرآني حضره العديد من الشخصيات ومسؤولي الحلقات يتقدمهم عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور يزيد بن سعيد أبو ملحه ومدير معهد الامام الشاطبي الدكتور نوح الشهري و مدير المجمعات المسائية الأستاذ صديق خوجة ومدير مكتب التعليم بجنوب جدة الأستاذ بخيت الزهراني ومدراء مراكز الإشراف بالجمعية الدكتور عبدالله بن حجر والأستاذ خالد مجلي والأستاذ محمد الروقي و الأستاذ ماجد القرني.