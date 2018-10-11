بالصور.. دهس طالب وإصابة شخصين في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع حادث تصادم بمركز نخال التابع لمحافظة القرى بمنطقة الباحة؛ حيث أدى إلى إصابتين أحدهما وصفت بأنها بالغة، كما وقع حادث دهس بجوار ابتدائية معشوقة نتج عنه إصابة طالب بإصابات خفيفة إلى متوسطة ووضعه الصحي مستقر جدًا، وتم نقله إلى مستشفى القرى العام عن طريق إسعاف مركز صحي معشوقة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن غرفة العمليات هيئة الهلال الأحمر بالباحة تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 عن بلاغ حادث تصادم الموقع نخال بالقرب من مركز إسعاف الهلال الأحمر وقت بلاغ الحادث كان في تمام الساعة 11:48 قبل ظهر اليوم الخميس.

وأشار ” الزهراني ” إلى تم توجيه فرقة إسعافية وعند وصولهم اتضح وجود إصابتين بالموقع، واحدة تم الكشف عليها من قبل فرقة الهلال الأحمر والثانية إصابه خطيرة بالرأس لشاب في العقد الثاني من العمر، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع الإصابه إسعافيًا وأيضا تم إيقاف النزيف وبعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى القرى العام، والإصابة الأخرى نقلت من قبل فرقة الدفاع المدني لمركز صحي الفيض بنخال.