وظائف شاغرة بالـ ” الصادرات السعودية ” فرع الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية فرع الرياض باب التقديم على عدد من الوظائف القيادية والإدارية للسعوديين من حملة البكالوريوس ودرجة الماجيستير بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م في الوظائف التالية :

_” أخصائي أول التميز المؤسسي ” ويشترط درجة البكالوريوس في تخصصات: ” إدارة الأعمال، إدارة العمليات/ إدارة الجودة، الهندسة الصناعية ” .

_مدير المراجعة الداخلية ويشترط درجة البكالوريوس في تخصصات ” المحاسبة، أو المالية ” ويفضل درجة الماجستير في ” المراجعة الداخلية، أو المحاسبة ” .

_مدير إدارة الشؤون القانونية ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص القانون .

للتقديم ومعرفة التفاصيل يرجي الدخول على الرابط التالي :هنا