حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مواطنة لعدم إعطاء زوجها حقها بالدعم

حمود العنزي(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مواطنة من عدم إعطاء زوجها حقها في الدعم؛ حيث تساءلت عن سبب عدم تحويل الدعم إلى حساب الزوجة الخاص بدلًا من الزوج.

وأوضح حساب خدمة عملاء حساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في رده على المواطنة قائلًا: ” إن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، ومتزوجة من غير سعودي، وعائلة سجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ” ، لافتًا إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن كشف عن إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم؛ حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.