تركي آل الشيخ: هذا النجم موهبة أراهن عليها

ماجد محمد(صدى):

أشاد رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بموهبة اللاعب عبدالله الحمدان مهاجم منتخب الشباب بعد تألقه مع الأخضر أمس وتسجيله هدفين في مرمى إندونيسيا في مباراة ودية أقيمت أمس الأربعاء.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: ” عبدالله الحمدان نجم، وموهبة أراهن عليها إن شاء الله للكرة السعودية “.

وطالب آل الشيخ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بضمه، وقال: ” ليت بيتزي يعطيه فرصه في المنتخب … محيسن الجمعان شارك مع المنتخب وهو بسن ١٦ سنة على ما أعتقد “.