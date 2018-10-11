توجيه من أمين الشرقية بشأن بسطة ” أم عبدالله ” بعد وفاتها

نايف السالم(صدى):

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بتمليك بسطة ” أم عبدالله ” ، التي توفيت مؤخرا إلى أبنائها، حتى يضمنوا استمرار مصدر الرزق الوحيد لهم.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن أم عبدالله هي إحدى الحالات التي سبق وأن تبنى أمين الشرقية حالاتهن بعدما شاهدها هي وأخريات خلال ممارستهن أنشطتهن بشكل يعرضهن للشمس وللعوامل الجوية الأخرى من خلال إطلاقه مبادرة ” بسطة بالتعاون مع مؤسسة المجدوعي الخيرية “.

وواسى الجبير أبناء وذوي ” أم عبدالله ” صاحبة كشك الشاي المعروف بكورنيش الخبر، كما أشاد بكفاحها وصبرها طيلة السنوات الماضية على كسب رزقها بطريقة صحيحة وبإتقان وحسن تعامل يشهد به جميع مَن تعاملوا معها.