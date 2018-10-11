بالفيديو.. تميمة السامبا تجوب الأماكن العامة في الرياض

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تميمة السامبا وهي تجوب الأماكن العامة في الرياض احتفالاً بمشاركة منتخب البرازيل في بطولة السوبر الكلاسيكو.

ونشر اتحاد كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” فيديو لرحلة تميمة السامبا بالرياض.

ومن الجدير بالذكر، أنه تنطلق، مساء اليوم الخميس، بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الدولية الودية، والتي تضم المنتخبين العربيين السعودية والعراق، بالإضافة لعملاقي أميركا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل.

وستفتتح البطولة بمواجهة منتخب العراق مع الأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” في الرياض مساء الخميس، قبل مواجهة الأخضر والبرازيل مساء الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك على أن يواجه الأخضر العراق الاثنين على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، قبل لقاء ” الديربي ” بين البرازيل والأرجنتين الثلاثاء، على استاد الملك عبدالله الرياضية بجدة.