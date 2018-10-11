صورة تفضح أكاذيب الإعلام التركي في اختفاء ” خاشقجي “

أنقرة(صدى):

في واقعة تؤكد تضليل الإعلام التركي وإدعائاته الكاذبة في قضية إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بهدف تشويه سمعة المملكة والنيل من قادتها بغض النظر عن البحث عن الحقيقة ، نفى الإعلام الرسمي التركي إدعاء تورط سياح سعوديين في إختطاف خاشقجي

وقالت أن الصور المتداولة للسعوديين والتى سبق نشرها على قناة الجزيرة ” الفتنة ” تخص سياح من داخل مطار أتاتورك قدموا مع عائلاتهم لإسطنبول للسياح.

وأظهرت إحدى الصور التي قالوا إنها لأحد أعضاء ” فريق الاغتيال ” سائحاً سعودياً عادياً وخلفه زوجته، في داخل صالة القدوم بمطار أتاتورك، ويظهر في خلفية الصورة مسافرون آخرون .