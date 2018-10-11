سفارة المملكة بمسقط تحذر المواطنين من العاصفة المدارية ” لبان “

مسقط(صدى):

أطلقت سفارة المملكة لدى سلطنة عمان، تنبيهًا لجميع المواطنين المقيمين في السلطنة بشأن الحالة المدارية، اليوم الخميس.

وأوضحت السفارة في مسقط، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها تهيب بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني العُماني تحسبًا لتأثيرات العاصفة المدارية ” لبان ” .

ودعت السفارة في مسقط، إلى التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ، من خلال رقم الهاتف: 0096899213394