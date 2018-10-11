امرأة تعذب ابنة زوجها حتى الموت خوفا من كشف خيانتها مع عشيقها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

اعتدت زوجة الأب على طفلة زوجها بالضرب المبرح وظلت تعذبها صعقا بالكهرباء، حتى فارقت الحياة، بحجة منعها من فضحها وكشف خيانتها مع عشيقها.

وتفصيلا، تفاجأت الطفلة بشخص غريب خارج من الشقة وزوجة والدها تودعه أمام الباب، وبكل براءة أخبروا الزوجة بأنهم سوف يخبرون والدهم بالأمر، فظلت تفكر لكى تخرج من المأزق حتى لا يكتشف زوجها خيانتها له، فاتصلت به بعد لحظات وادعت أن نجلته بالت على نفسها داخل الشقة مما أثار حفيظة والدها فطلب منها تأديبها حتى لا تكرر ذلك.

وبعد رجوع الأب حاولت الطفلة أن تخبره عن خيانة زوجته له لكنها لم تتمكن أمام حيل زوجة والدها التي ظلت تحرضه عليها، وفى المساء علقت المتهمة الطفلة من شعرها في مسمارين على الحائط، وظلت تتناوب في تعذيب نجلته الصغيرة بجميع أنواع التعذيب مانعة عنها الطعام والشراب، حتى فقدت الوعى و اقترحت المجرمة عليه أن يدعى أن نجلته لقيت مصرعها في حادث “توك توك” أثناء سيرها في الشارع.