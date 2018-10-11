لقاء ودي يجمع الاتحاد بعكاظ

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي الاتحاد، السبت المقبل، فريق عكاظ في لقاء ودي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية؛ حيث يختتم الفريق الأول لكرة القدم للعميد معسكره بالطائف، بتلك المواجهة.

ومن جانبه، يتطلع الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني الجديد للإتي، إلى تجهيز الفريق بشكل جيد قبل استئناف مباريات الفريق بدوري المحترفين،عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.

ومن الجدير بالذكر، أن ” العميد ” يأتي في قاع ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحصوله على نقطة واحدة فقط، جمعها من تعادل و4 هزائم.