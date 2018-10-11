” الماضي ” يكرم عدد من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

سعيد العجل(صدى):

كرم محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ظهر اليوم الخميس في ديوان الامارة عدد من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، ويأتي هذا التكريم بمبادرة من المجلس البلدي لمن أكمل خدمة 35 عاماً في حقل التعليم .

وقدم الماضي شكره لجميع المعلمين والمعلمات مؤكدا على أهمية الرسالة التي يقومان بها وأثرها على الطالب والطالبة والمجتمع ، فكل الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة أفنى عمره في تعليم أبناء أمته ووطنه العلم النافع والمعرفة الجامعة .

من جانبه تحدث مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي قائلاً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للرسالة التي يقوم بها المعلم والمعلمة والتي تعزز من قيمتهما ودورهما الكبير في بناء وطنهم، فبهم تنهض الأوطان ويستنير الطلاب والطالبات بعلمهم، فلهم منا تحية إجلال وتقدير لما يقومون به من جهد وعمل في ايصال رسالتهم بإعداد جيل صالح، سلاحهم العلم ووقودهم الأخلاق وفي ختام كلمته شكر المحافظ على رعايته وأهتمامه بتكريم المعلمين .

حضر التكريم مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ورئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح العنزي ومدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح الحديثي ومدير الإعلام والاتصال الأستاذ عبدالله القرني ومدير قضايا شاغلي الوظائف التعليمية الأستاذ شيبان العنزي ومساعد مدير الإشراف التربوي الأستاذ فيصل دغريري والمعلمين المكرمين .