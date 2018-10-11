لهذا السبب.. لن تجد أغاني لإليسا على يوتيوب بعد الآن

أماني الغامدي(صدى):

انتشر على صفحات موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج ” مقاطعة روتانا ” للتعبير عن تضامن جمهور الفنانة اللبنانية إليسا في أزمتها مع شركة روتانا بعد أن قامت الأخيرة بحذف جميع أعمالها الفنية التي أنتجتها الشركة، من على موقع يوتيوب .

وجاء حذف الشركة للأغاني بعد الاتفاق الذي وقعته روتانا مع الشركة الرقمية الفرنسية DEEZER، والذي ينص على قيام روتانا بحذف محتواها بالكامل من يوتيوب وتطبيق أنغامي لتجتمع في تطبيق واحد.

وكانت إليسا قد نشرت تغريدات عبر صفحتها “ تويتر ” قائلة : “ إنها حقيقة.. تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا ، أنا منهارة لرؤية مجهودي يضيع ” .

وعبرت عن صدمتها وحزنها بما حدث ثم تابعت : ” دعونا نأمل أن تتحول الأمور إلى الأفضل وسأوافيكم بكل ما يتعلق بهذه المسألة.. أحبكم جميعًا ” .

جدير بالذكر أن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة روتانا، عقد مؤخراً صفقة بإجمالي مليار ريال لشراء أسهم في شركة ” ديزر ” التي تقوم ببث المحتوى السمعي عبر الإنترنت، وتسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الموسيقى المسجلة لديها على أجهزة مختلفة عبر الإنترنت أو دون اتصال .