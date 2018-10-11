” صحة القريات ” تواصل جولاتها لرصد مخالفات نظام مكافحة التبغ

سعيد العجل(صدى):

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة القريات زياراتها لعدد من المحلات التجارية المخالفة بقيادة ميدانية من فريق مكون من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة .

حيث تم عمل 23 جوله ورصد معسل وجراك مختلف الأنوع ومن ثم ضبط ومصادرة مايقارب 35 كغم من التبغ، وضبط 3 كغم أعشاب من نوعيات مختلفه للتبغ ، وفي الأسواق التجارية تم اتلاف 3265 باكيت دخان تحتوي على 10 سجائر وأنواع أخرى غير معروفة المصدر تم ضبطها ومصادرتها بالإضافة الى أخذ التعهدات على 15 من المحلات بعدم تكرار المخالفة ، و قامت بوضع اللوحات التحذيرية داخلها ،وتُواصل اللجنة القيامَ بالجولات التفتيشية؛ للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ ورصد المخالفات للنظام .