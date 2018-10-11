​فورد برونكو قد تتزود بناقل حركة مانيوال من 7 سرعات

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ظهرت بعض الشائعات في الفترة الأخيرة حول احتمال تقديم فورد لسيارتها برونكو المرتقبة بناقل حركة مانيوال من 7 سرعات ويبدو أن هذا الأمر يجد صدى لدى عشاق النواقل المانيوال فقط حيث يمكن أن يأتي في السيارة التي ستقدم كموديل 2020 وليس أي ناقل حركة معروف ولكن ناقل حركة من 7 سرعات .

وقالت التقارير أن مصادر لم يتم تحديدها كشفت عن هذه المعلومات فيما رفضت فورد التعليق على الأمر خاصة أن السيارة لاتزال قيد التطوير. ورغم أن نواقل الحركة الأوتوماتيك أو مزدوجة القابض العصرية مميزة ورائعة ولكن لايزال هناك سحر خاص في نواقل الحركة المانيوال.

وقد لا يبدو للبعض أن الناقل المانيوال من 7 سرعات قد لا يكون مناسب في سيارة للطرق الوعرة مثل برونكو ولكن قد لا يبدو الأمر بنفس السوء لأن جيب رانجلر التي تستهدف برونكو مشتريها تأتي بدورها بناقل حركة مانيوال 6 سرعات. ومن المقرر الكشف عن فور برونكو موديل 2020 في العام المقبل وقد يحدث ذلك في معرض ديترويت الدولي للسيارات خلال شهور قليلة.