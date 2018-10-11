التوقفات الدولية تثير الاستياء بالدوري الألماني

نواف السالم(صدى):

أدى إيقاف نشاط الدوري المحلي الألماني في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى استياء الكثيرين الذين اعتبروه أمر مبالغ فيه؛ فيما قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه حامل لقب البوندسليجا أنه بدلًا من إيقاف الدوري الألماني 3 مرات بسبب مباراتين دوليتين، فإن المنتخب قد يخوض ثلاث مباريات دولية خلال فترتي توقف.

وصرّح رومينيجه: ” سيكون هناك تطورات من وجهة نظري مقارنة بالوضع الراهن ” ، مضيفًا: ” توقف الدوري 3 مرات في النصف الأول من الموسم، هذا جنون. ”

ومن جانبه، قال فلوريان كوفلدت مدرب فيردر بريمن أن المباريات الدولية قد يتم تأجيلها لتقام خلال فترة التوقف الشتوي للبوندسليجا، متابعًا: ” إذا أمكن نقل واحدة من هذه التوقفات لفترة أعياد الميلاد (الكريسماس) أو في النصف الثاني من الموسم، لن أعارض هذا الأمر. ”

وفي السياق نفسه، أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، أنه يفضل توقف الدوري مرتين بدلًا من ثلاثة: ” بالتأكيد المباريات الدولية لابد من إقامتها، ولكن حتى لو اشتكينا 100 مرة إضافية علينا أن نتقبل الأمر ونتعامل معه. “