الرياض تستضيف الملتقى الثاني للياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي

سعيد العجل(صدى):

تستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الميلادي الحالي فعاليات ملتقى (اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي)، وذلك للعام الثاني على التوالي برعاية هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبشراكة إستراتيجية مع كل من غرفة الرياض ولجنة شباب الأعمال، حيث تقام الفعاليات بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت المشرفة على الفعاليات الأستاذه فاديا السالم، أن الملتقى يهدف في هذا العام إلى تسليط الضوء على الاستثمار الرياضي، وربط رواد الأعمال من المشتركين بالمستثمرين في هذا الجانب لبحث فرص التعاون الاستثمارية المستقبلية، والعمل على إنشاء حلقة وصل مهمة للراغبين في دخول عالم الاستثمار الرياضي لتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى إيجاد مساحة تتيح للشباب عرض أعمالهم الريادية في هذا القطاع من خلال الجلسات الحوارية المتخصصة وورش العمل الهادفة التي تقام على مدى 3 أيام.

وأضافت أن الملتقى يصاحبه معرضا يضم عددا من المشاركين والمهتمين في اللياقة البدنية وأوجه الحياة الصحية عبر ربط الرياضة بأسلوب الحياة الصحية والمعاصرة، حيث يجمع المعرض ما بين الأندية الرياضية والأغذية الصحية والعضوية، وكذلك المكملات الغذائية والبدائل الصحية، وستعقد خلاله العديد من الجلسات المتعلقة بطرق الاستثمار الصحيحة، ودور الأمانات في ذلك، إضافة لزيادة الوعي بطرق الاستثمار الرياضي، وطرق التسويق الحديثة وعرض تجارب لرواد الأعمال في هذا المجال، وبيان دور الرياضة في تحقيق المسئولية المجتمعية، وورش عمل نسائية.

وأكدت السالم أن رعاية الهيئة العامة للرياضة لهذا الملتقى يأتي في إطار حرص معالي رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ، على دعم الأنشطة الرياضية وما يتعلق بها، وكذلك الملتقيات التي لها دور في تطور الرياضة في المملكة العربية السعودية، مقدمة الشكر والتقدير لرئيس الهيئة على هذا الدعم.