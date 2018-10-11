الأحوال المدنية تتفق مع الخارجية على تخصيص موظف لتصديق الواقعات المدنية

سعيد العجل(صدى):

اتفقت وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع وزارة الخارجية على تخصيص موظف في مكتب الرياض3 ” الناصرية ” ، لاستقبال المواطنين الراغبين في تصديق وثائق الواقعات المدنية الصادرة خارج المملكة، فضلاً عن تصديق بيانات المواطنين، إضافة إلى تصديق وثائق الواقعات المدنية للمقيمين.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذه الخدمة تشمل ستسهل على المواطنين والمقيمين إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة في مكتب الأحوال المدنية المحدد، دون الحاجة لمراجعة وزارة الخارجية لغرض تصديقها، كاشفًا أن هذه الخدمة ستعمم على بقية مكاتب الأحوال المدنية في المستقبل القريب بإذن الله.

وتعد هذه الخدمة أحد أوجه التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية في الدولة، والتي تنظر من خلالها لمصلحة المواطن والمقيم في آن واحد، بتقليل الجهد عليهم واستغلال كافة الامكانات المتاحة لمساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي.