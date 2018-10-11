حرم أمير الشرقية تزف 260 متدربة من الكلية التقنية العالمية بالقطيف لسوق العمل

ندى البليهي(صدى):

ترعى صاحبة السمو عبير بنت فيصل بن تركي حرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء بعد غدا السبت حفل تخريج 260 متدربة من الكلية التقنية العالمية للبنات في القطيف.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري على ما تساهم به الكلية التقنية العالمية في تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية بالشراكة مع كلية لينكون البريطانية.

إحدى كليات التميز التي أنشئت وفق مبادرة الشراكة ممثلة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية لينكون في المملكة المتحدة.

وقال أن هذه الكلية التي أنشئت في مارس 2015م يتدرب بها 1800 متدربة تهدف إلى تغذية السوق السعودي بالكفاءات الوطنية المؤهلة بأعلى معايير المعرفة والتدريب لتوطين شواغر الوظائف بالخريجات من الإناث في قطاعات العمل المختلفة ولسد حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الكلية التقنية العالمية بالقطيف التي تشرف على تشغيلها شركة كليات التميز تعد من ضمن 30 كلية تقنية عالمية تنتشر في اكثر من 20 مدينة حول الممكلة ويبلغ عدد متدربيها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة، مؤكدا أن النمو الذي يشهده السوق السعودي كبير جدا في كلا من إدارة الأعمال الصغيرة، والمحاسبة، والتأمين، وإدارة المناسبات، والمبيعات وغيرها من التخصصات النوعية التي تطرحها الكلية، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادي للمملكة أتاح الفرصة للعنصر النسائي ليكون متطلعا بإهتمام لما تطرحه كليات التميز ممثلة في كلياتها التقنية على المستوى الوطني في أعداد أجيال ذات خبرات عالية من حيث العلم والأداء.

وتعد شركة كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي أنشئت في العام 2013م الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية، مما يتلائم مع رؤية المملكة 2030م.